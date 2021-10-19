Питер Фьюри высказался о бое-реванше между Усиком и Джошуа
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Известный британский тренер Питер Фьюри поделился мыслями о готовящемся реванше между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. В первом поединке Усик одержал уверенную победу судейским решением.
«Является ли Усик элитным боксёром? Является. Вот почему его реванш с Джошуа будет таким интересным. Энтони должен попытаться найти решение. Ему следует поразмыслить как минимум над несколькими вещами. Здесь в любом случае ещё ничего не решено.
Может ли Джошуа победить в реванше? Да, может. Но сделать это будет непросто. Бой с Усиком ни для кого не станет лёгкой прогулкой. Мы всё знаем, что Александр может стать лучшим в дивизионе», — сказал Питер в интервью на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
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