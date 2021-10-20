Джигурда: после Джигана будет Валуев. Коля, давай, занимайся. Я не понтуюсь

Артист и шоумен Никита Джигурда рассказал о дальнейших планах в единоборствах.
«После Джигана будет Коля Валуев. Сейчас стебают, кто отстоит честь Виталика Милонова? И претенденты там: Карелин Саша, Валуев и так далее. «Вот на Джигурду и Колю Валуева хорошо бы было посмотреть». Я говорю: «Когда я разделаюсь с Отариком (это понятно), с Джиганом. Вот, Коля, давай, занимайся вообще». Но опять-таки, я не понтуюсь», – приводит слова Джигурды Eurosport.ru.
В предыдущем бою Джигурда сразился с депутатом Виталием Милоновым. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Организатором противостояния выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя.
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