Молодой боксёр убил ножом дикого медведя в Тюменской области
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Боксёр Илья Медведев убил ножом дикого медведя в Тюменской области, о чём сообщает телеграм-канал Shot. 23-летний спортсмен подвергся нападению животного во время возвращения с рыбалки на реке Иртыш.
По информации канала, медведь атаковал группу из трёх рыбаков, среди которых был и Медведев. Сначала зверь убил 48-летнего мужчину, после чего набросился на боксёра. Илья сумел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными.
Во время борьбы с диким животным Медведев серьёзно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, оставшийся невредимым, на лодке сумел доставить спортсмена до медицинского пункта. Сейчас тот находится в реанимации, его состояние остаётся тяжёлым.
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