Фёдор Емельяненко: результат боя с Джонсоном не повлияет на моё решение продолжать карьеру
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Знаменитый российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что результат боя с Тимоти Джонсоном не будет иметь значения на его возможное решение продолжать карьеру. Напомним, Последний император встретится с Джонсоном на турнире Bellator 269, который состоится в Москве 23 октября.
«Результат боя с Джонсоном абсолютно не повлияет на моё решение о продолжении карьеры. Бойцовская карьера – это отдельная тема, а жизнь продолжается. Планы определённые есть, поэтому они не меняются пока», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера Bellator 269.
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