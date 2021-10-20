Фёдор Емельяненко: результат боя с Джонсоном не повлияет на моё решение продолжать карьеру

Знаменитый российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что результат боя с Тимоти Джонсоном не будет иметь значения на его возможное решение продолжать карьеру. Напомним, Последний император встретится с Джонсоном на турнире Bellator 269, который состоится в Москве 23 октября.



«Результат боя с Джонсоном абсолютно не повлияет на моё решение о продолжении карьеры. Бойцовская карьера – это отдельная тема, а жизнь продолжается. Планы определённые есть, поэтому они не меняются пока», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.



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«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера Bellator 269.