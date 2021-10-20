Федерация бокса России и AIBA помогут боксёру, пострадавшему от нападения медведя
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Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса (AIBA) помогут боксёру Илье Медведеву, пострадавшему после нападения медведя. Организации полностью возьмут на себя лечение Ильи, который сейчас находится в реанимации. Во время борьбы с диким животным Медведев серьёзно пострадал, получив раны головы и конечностей.
«Мы уже на связи с семьёй Ильи и окажем всестороннюю поддержку ему и его родителям. От лица всего боксёрского сообщества сожалеем о случившемся и со своей стороны будем следить за состоянием Ильи и полностью возьмём на себя всё финансовое обеспечение и лечение спортсмена. Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации, и мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление», — рассказал президент AIBA Умар Кремлёв.
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