Федерация бокса России и AIBA помогут боксёру, пострадавшему от нападения медведя

Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса (AIBA) помогут боксёру Илье Медведеву, пострадавшему после нападения медведя. Организации полностью возьмут на себя лечение Ильи, который сейчас находится в реанимации. Во время борьбы с диким животным Медведев серьёзно пострадал, получив раны головы и конечностей.



«Мы уже на связи с семьёй Ильи и окажем всестороннюю поддержку ему и его родителям. От лица всего боксёрского сообщества сожалеем о случившемся и со своей стороны будем следить за состоянием Ильи и полностью возьмём на себя всё финансовое обеспечение и лечение спортсмена. Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации, и мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление», — рассказал президент AIBA Умар Кремлёв.

Новость по теме Молодой боксёр убил ножом дикого медведя в Тюменской области