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Дана Уайт прокомментировал очередной скандал с Конором Макгрегором

Дана Уайт прокомментировал очередной скандал с Конором Макгрегором
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Глава промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал очередной скандал, в который угодил Конор Макгрегор. Ранее известный итальянский диджей рассказал, что Макгрегор без повода избил его в ночном клубе.

«Мы немного обсуждали это сегодня, но у меня недостаточно информации, чтобы давать полноценный комментарий. Я знаю примерно столько же, сколько и вы. С Конором я не разговаривал, поэтому не знаю, где здесь правда», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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