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Валуев отреагировал на нападение медведя на молодого боксёра в Тюменской области

Валуев отреагировал на нападение медведя на молодого боксёра в Тюменской области
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о ситуации с российским боксёром Ильёй Медведевым, который находится в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области.

«Во-первых — пожелаем парню выздоровления. И мои слова не про медведя, пусть будут спокойны зоорадикалы, не к ночи будут помянуты. Мне вспомнился случай с вертолётом в Якутии, разбившимся в сопках. Там находились люди. Среди них выжил только парень-боксёр, которому удалось выскочить из раскрытых задних створок, когда вертушка кубарем каталась вниз по склону сопки. Реакция и сноровка спасли ему жизнь.

Не пренебрегайте занятиями спортом, в ответственную минуту это обстоятельство может сыграть решающее значение для жизни. Прошу прощения за возможно жестковатый пример», — написал в своём «инстаграме» Николай Валуев.

Ранее сообщалось, что медведь атаковал группу из трёх рыбаков, среди которых был и Медведев. Сначала зверь убил 48-летнего мужчину, после чего набросился на боксёра. Илья сумел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными.

Во время борьбы с диким животным Медведев серьёзно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, оставшийся невредимым, на лодке сумел доставить спортсмена до медицинского пункта.

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