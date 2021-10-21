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Хукер рассчитывает включиться в титульную гонку в случае победы над Махачевым

Хукер рассчитывает включиться в титульную гонку в случае победы над Махачевым
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Новозеландский боец UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Если я смогу его деклассировать, то это заткнёт всех. Что они смогут сказать, если я смогу выйти и доказать, что грэпплинг Махачева — полная чушь, заставлю его выглядеть глупо? В этом моё намерение и мой план. Конечно, такая победа поместит меня в титульную гонку», — приводит слова Хукера MMAFighting.

Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267.

Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.

В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

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