Хукер рассчитывает включиться в титульную гонку в случае победы над Махачевым

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым.



«Если я смогу его деклассировать, то это заткнёт всех. Что они смогут сказать, если я смогу выйти и доказать, что грэпплинг Махачева — полная чушь, заставлю его выглядеть глупо? В этом моё намерение и мой план. Конечно, такая победа поместит меня в титульную гонку», — приводит слова Хукера MMAFighting.



Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267.



Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.



В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.