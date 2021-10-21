Магомед Анкалаев: я столько дерусь и поднялся только на седьмое место в рейтинге

Российский боец Магомед Анкалаев рассказал, что не смотрит, какое место занимает в рейтинге полутяжеловесов UFC. Напомним, сейчас Анкалаев идёт на седьмой строчке.



«Моя серия из шести побед — четвёртая по продолжительности в полутяжёлом весе и я могу сравняться с Чаком Лидделлом? Я столько дерусь и поднялся только на седьмое место в рейтинге. Потому уже не обращаю внимания, какое у меня место и так далее. Но это приятно. У меня есть цель – стать чемпионом, выиграть пояс, и мы будем к ней идти. Будем драться с каждым, чтобы стать чемпионом. Кого дают – того принимаю.



Если я выиграю у Оздемира, буду драться с кем-то из четвёрки Прохазка, Энтони Смит, Тиаго Сантос и Александар Ракич? Сейчас так получается, что каждый из них будет с кем-то драться. Мне вообще без разницы, кто из них будет готов. Поединок с Оздемиром откроет мне дорогу. Я ещё до предстоящего боя просил встречу с кем-то из упомянутых ребят, но мне не дали их. Мне интересен каждый из этих оппонентов», — рассказал Анкалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микаилу Гусейнову.