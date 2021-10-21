«Когда что-то плохое происходит, сразу говорят: «Дагестанцы». Анкалаев поддержал Хабиба

30 октября в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 267, который станет самым российским в 2021 году. В карде шоу выступят сразу 10 наших соотечественников, в их числе будет и уже практически топ-боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев. Нокаутёр из Дагестана идёт на седьмом месте в рейтинге в своём дивизионе и может похвастать серией из шести побед.

На Бойцовском Острове ему предстоит встреча с экс-претендентом на титул Волканом Оздемиром, которая во многом станет определяющей. Победа в ней, вероятнее всего, поможет ворваться уже в топ-5. Перед этой ответственной схваткой Магомед пообщался с нами и рассказал о подготовке к поединку, об отношении к рекордам, а также высказался о недавних заявлениях Хабиба Нурмагомедова про дагестанцев.

— Магомед, как проходит тренировочный лагерь и насколько ты сейчас уже готов к поединку, как уходит вес?

— Тренировочный лагерь уже закончился, сегодня. Я так рад. Чувствую себя хорошо. Сейчас остаётся чуть согнать вес.

— Где готовился к поединку?

— Готовился в Дагестане, в Махачкале. В этот раз никуда не уезжал, был дома.

— За годы выступлений в UFC ты дрался в Англии, России, Чехии, США и Эмиратах. Где тебе комфортнее выступать и почему?

— Везде комфортно. Можно сказать, везде. Я люблю это дело. В Абу-Даби драться удобнее. Не нужно проходить акклиматизацию, туда просто полетел и выступил. В США тоже хорошо, просто нужно заранее лететь.

— Что скажешь о сопернике? Какие сильные и слабые стороны Волкана Оздемира выделишь?

— Соперник сильный, мощный. Думаю, нас ждёт зрелищный и хороший бой. То, что мне нужно. Хочу себя проверить.

— Оздемир сказал, что знает — его ждёт бой с практически «убийцей». Что скажешь на такую характеристику?

— Я не знаю, что он считает, и меня не волнует, что он считает. Но если он сказал что-то хорошее, то, конечно, это приятно.

— Магомед, ты идешь на серии из шести побед. Это четвёртая в истории серия по продолжительности в полутяжёлом весе. Если ты выиграешь сейчас, то будешь делить третье место с легендарным Чаком Лидделлом. Насколько важны для тебя подобные рекорды и попадание в один ряд с такими бойцами?

— Конечно, приятно. Я столько дерусь и поднялся только на седьмое место в рейтинге. Потому уже не обращаю внимания, какое у меня место и так далее. Но это приятно. У меня есть цель – стать чемпионом, выиграть пояс, и мы будем к ней идти. Будем драться с каждым, чтобы стать чемпионом. Кого дают – того принимаю.

— Сейчас ты занимаешь седьмое место в рейтинге UFC. Очевидно, что в случае победы, тебе дадут поединок с кем-то, кто стоит выше в рейтинге. Скорее всего, это будет кто-то из четвёрки Прохазка, Энтони Смит, Тиаго Сантос и Александар Ракич. С кем бы из них предпочёл встретиться?

— Сейчас так получается, что каждый из них будет с кем-то драться. Мне вообще без разницы, кто из них будет готов. Поединок с Оздемиром откроет мне дорогу. Я ещё до предстоящего боя просил встречу с кем-то из упомянутых ребят, но мне не дали их. Мне интересен каждый из этих оппонентов.

— И ещё о твоих потенциальных соперниках. Я понимаю, что с точки зрения рейтинга поединок с Полом Крэйгом тебе ничего не даст. Но если брать историю личного противостояния, хотелось бы провести с ним реванш?

— Это действительно уже давно закрытая тема, но если он доберётся до меня в рейтинге, было бы интересно закрыть то поражение. А так, я не смотрю уже назад, смотрю вперёд. Пока даже не думаю об этом.

— Давай поговорим о ситуации в твоем дивизионе. На UFC 267 состоится титульный поединок. Кого видишь фаворитом в паре Блахович – Тейшейра?

— Это тяжело сказать. Тейшейра очень выносливый, а Блахович обладает очень тяжёлым ударом. Потому, скорее всего, 50 на 50.

— Как считаешь, дивизион выиграл от ухода Джона Джонса или он всё-таки придавал полутяжёлому весу большее значение?

— Кто знает, у Джонса сейчас проблемы, может, он потом вернётся и в наш вес. Когда доберусь до титульного боя, может, он и вернётся.

— Хотелось бы подраться с Джонсом?

— Конечно. Это большой бой для меня. У меня столько же боёв в UFC, сколько он защищал титул. Так что да, конечно, интересно.

— Кстати, по поводу весовых категорий. Ты с годами сам не думаешь перейти в тяжёлый вес?

— Может быть. Но сейчас я не думаю о том, чтобы спуститься или подняться на категорию. Я пока ставлю цель завоевать пояс здесь. Потом, когда я добьюсь её, подумаю о том, чтобы спуститься в средний вес или подняться в тяжёлый.

— Магомед, хотел тебя спросить о недавних событиях в России, если точнее, об инциденте в метро и дальнейшей реакции. Недавно Хабиб Нурмагомедов дал прессе понять, что ему не нравится то, как все подаётся в СМИ. Он сказал, что если дагестанцы делают что-то не так, то упор делается на национальности нападавших. Ты согласен с тем, что тема вокруг конкретно дагестанцев раздувается?

— Это раздули журналисты. Я видел, что сказал Хабиб. Считаю, что это очень даже правильно, так оно и есть. Когда что-то хорошее, говорят: «Россияне». Или просто фамилию. Если что-то плохое, то сразу говорят: «Дагестанцы». Это неприятный момент.

— Что скажешь о самом инциденте в метрополитене и что бы ты сделал, окажись ты в тот момент в вагоне поезда?

— Тяжёлый вопрос. Думаю, я бы вмешался и остановил это.

— Магомед, ты достаточно закрытый и скромный человек. Потому давай попробуем провести с тобой маленький блиц, вопрос-ответ. Твоя любимая книга?

— Книга? Даже не помню название. Начал сейчас, иногда читаю. Но нет такого, чтобы я засиживался за книгами. Бывает, беру то, что под руку попадается.

— Твоё любимое блюдо?

— Наверное, мясо. Аварский хинкал.

— В чём сила?

— В правде, наверное. И в вере. Ну вера это даже не обсуждается. А так — в правде.

— А в чём счастье?

— В понимании

— Если бы у тебя была возможность пригласить на ужин трёх великих людей, живущих сейчас или умерших, кто бы это был?

— Очень тяжёлый вопрос. В общем? Любых вообще?

— Да

— Пророка Мохаммеда и его сподвижников Абу-Бакра и Умара.

— Какие бы три вещи ты взял с собой на необитаемый остров?

— Очень сложный вопрос. Даже не знаю.