Ф. Емельяненко и Джонсон провели битву взглядов перед очным боем на Bellator 269. Видео

В Москве состоялась церемония битвы взглядов между легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном перед их боем на Bellator 269. Соответствующее видео было размещено на официальной странице промоушена в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Bellator. Видео доступно на странице BellatorMMA в «Твиттере».

Ранее бойцы приняли участие в процедуре взвешивания, по итогам которой вес Емельяненко составил 106,9 кг, а его соперника – 119,7 кг.

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Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, который может стать последним в карьере Емельяненко.