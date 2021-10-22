Даниэль Кормье: в UFC Фёдор Емельяненко был бы средним бойцом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко.



«Речь идёт примерно о 2009-2011 годах. Именно тогда UFC выходил на контакт с Фёдором, или, по крайней мере, пытался что-то сделать. UFC интересовался в кандидатуре Фёдора довольно долго, пока он не перешёл в Bellator, после чего этот вопрос был закрыт.



Брок Леснар? Думаю, Фёдор победил бы его. Но я не считаю, что Фёдор хорошо бы выступал в UFC. Конечно, его отказ организации помог интриге не умереть, но на самом деле правда в том, что он не справился бы с такими парнями, как Джуниор дос Сантос, он не победил бы Кейна Веласкеса. Ему было не под силу победить тех парней, которые в то время были на вершине UFC.



Как бы он ни был велик, он был бы в лучшем случае средним бойцом. Говорю вам, в то время в UFC Фёдор Емельяненко в лучшем случае выступал бы на среднем уровне», — приводит слова Кормье MMAFIghting.

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