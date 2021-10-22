Николай Валуев дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко, и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.



«Безусловно, это будет один из самых ожидаемых боёв года. Фёдор Емельяненко в дополнительных представлениях не нуждается. Он живая легенда ММА. Именно благодаря нему, собственно, смешанные единоборства и приобрели такую популярность в России. Не каждый способен заслужить звание Последний Император. И, конечно, Фёдору хочется завершить карьеру на высокой ноте. Поэтому я особенно желаю ему победы в бою с Джонсоном. Фёдор заслужил уйти на пенсию по-чемпионски.



Однако Емельяненко ждет очень непростое испытание. Он не раз возвращался после пауз в карьере. Однако в 45 лет сделать это особенно тяжело. Очевидно, что былые кондиции он подрастерял. А Джонсон находится в расцвете сил по меркам ММА. Американец постарается затянуть поединок. Если дело дойдет до чемпионских раундов, шансов у Федора немного. Значит, задача номер один — решить все вопросы в дебюте. Если Емельяненко победит, то в первом или втором раунде. Так давайте верить в такой сценарий. А точный прогноз на бой дать сложно. Все зависит от того, чей план сработает. Надеюсь, все-таки Фёдора», — приводит слова Валуева «Плеймейкер».

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