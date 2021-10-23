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«Будет нервно и интересно». Хабиб — о бое Усмана Нурмагомедова на Bellator 269

«Будет нервно и интересно». Хабиб — о бое Усмана Нурмагомедова на Bellator 269
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя своего брата Усмана с финном Патриком Пиетилой на турнире Bellator 269 в Москве.

«Сегодня будет нервно и интересно. Много разных эмоций в одно и то же время», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Напомним, поединок Усмана Нурмагомедова и Патрика Пиетилы состоится в основном карде турнира Bellator 269 в Москве.

Ранее Усман Нурмагомедов оценил вероятность того, что у него получится превзойти достижения своего знаменитого двоюродного брата, бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

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