Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE!

23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269. Главным событием вечера единоборств станет возвращение легендарного Фёдора Емельяненко. Последний император будет драться со вторым номером рейтинга тяжеловесов американским бойцом Тимоти Джонсоном. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого поединка.
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Результаты взвешивания Bellator 269
По итогам взвешивания Емельяненко показал 106,9 кг, а его соперник из США – 119,7 кг чистого веса.
Основной кард:
- Виталий Минаков (120,2 кг) vs. Саид Соума (110,22 кг)
- Усман Нурмагомедов (72,57 кг) vs. Патрик Пиетила (71,89 кг) – бой в промежуточном весе до 72,57 кг
- Шараф Давлатмуродов (84,37 кг) vs. Анатолий Токов (83,91 кг)
Предварительный кард:
- Кирилл Сидельников (119,75 кг) vs. Рэб Трусдэйл (112,04 кг)
- Дарина Маздюк (56,7 кг) vs. Катарзина Садура (56,93 кг)
- Ирина Алексеева (58,92 кг) vs. Стефани Пейдж (56,47 кг) – бой в промежуточном весе до 58,97 кг
- Никита Михайлов (61,46 кг) vs. Брайан Мур (61,69 кг)
- Грачик Бозинян (77,11 кг) vs. Алексей Шуркевич (77,56 кг)
- Эйден Ли (66,9 кг) vs. Александр Осетров (66 кг) — Ли показал перевес в 680 грамм
- Гаджи Рабаданов провалил взвешивание, допустив перевес в 1,27 кг. Его бой был отменён
Результат боя Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Результат поединка станет известен по истечении пяти раундов, если поединок не закончится досрочно. Емельяненко за свою долгую карьеру никогда не проводил в октагоне больше трёх раундов. Джонсон в июне на Bellator 261 в пяти раундах уступил Валентину Молдавскому — ученику Фёдора.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон?
Трансляция этого боя начнётся ориентировочно в 23:30 по московскому времени и будет доступна в видеосервисе Okko Sport.
Бой Гаджи Рабаданова против Александра Белых отменён
Бой 28-летнего российского бойца смешанных единоборств Гаджи Рабаданова, выступающего в лёгкой весовой категории, на турнире Bellator 269 в Москве (Россия) отменён из-за выявленного коронавируса у его соперника – 28-летнего соотечественника Александра Белых. Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов в своём «Инстаграме».
Бой Андрея Корешкова был отменён
В основном карде турнира Bellator 269 значился поединок ещё одного россиянина — ученика Александра Шлеменко Андрея Корешкова. Спартанец провёл полноценную подготовку, но его соперник Рустам Хабилов снялся с ивента по состоянию здоровья. Найти быструю замену матчмейкеры не сумели.
Когда начнётся турнир Bellator 269 Емельяненко — Джонсон
Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Старт основного карда планируется на 22:00. Главное событие вечера бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона запланирован примерно на 23:30 мск.
Начало турнира может быть сдвинуто на более поздний срок, если начнут отменяться бои предварительного карда.
Кард турнира Bellator 269: Фёдор — Джонсон
Основной кард
- Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон
- Виталий Минаков — Саид Соума
- Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила
- Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов
Предварительный кард
- Эйден Ли — Александр Осетров
- Кирилл Сидельников — Рэб Трюсдэйл
- Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич
- Брайан Мур — Никита Михайлов
- Ирина Алексеева — Стефани Лило Пейдж
- Дарина Маздюк — Катарзина Садура
- Владимир Токов — Аймард Гуи
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