Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE!

Когда начнётся турнир Bellator 269 Емельяненко — Джонсон

Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Старт основного карда планируется на 22:00. Главное событие вечера бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона запланирован примерно на 23:30 мск.

Начало турнира может быть сдвинуто на более поздний срок, если начнут отменяться бои предварительного карда.