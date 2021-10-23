Малыхин — о сопернике Фёдора: в нём нет чего-то сверхъестественного, но он неплох

Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.



«Тимоти Джонсона я всегда за бойца не считал, так, ниже среднего, смешные усы, нет ни ударки, ни борьбы, но потом я посмотрел его бой с Валентином Молдавским и увидел, что он непрост, есть дух, его неплохо обучили. В нём нет чего-то сверхъестественного, но он неплох.



Когда я вижу Федора, у меня замирает сердце, с детства смотрел, какие он делает прорывы, как доминирует, насколько он хорош в борьбе, видел его скорость, выносливость. Куча ребят выросла на его поединках, он сделал много хороших дел. Сегодня Емельяненко победит. Хотя ему уже 45 лет, противник неплохой, но сегодня в Москве вся энергетика, кто-то будет верить, кто-то — с двойной силой, а кто-то уже не верит в него. Это будет нелегко, но если он поборется, как в старые добрые времена, закончит болевым приемом. Хочется, чтобы он вышел тем молодым, свежим, заряженным. Дай бог ему удачи», — цитирует Малыхина «Матч ТВ».