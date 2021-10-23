Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
Бойцы с первых секунд боя пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть по голове сопернику, отправив его в нокаут.
Bellator 269
Основной кард:
Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон — победа Емельяненко нокаутом в первом раунде
Виталий Минаков — Саид Соума — победа Соумы техническим нокаутом в третьем раунде
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла — победа Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — победа Токова раздельным решением судей
Предварительный кард:
Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде
Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей
Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде
Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.
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