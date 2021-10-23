Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Бойцы с первых секунд боя пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть по голове сопернику, отправив его в нокаут.

Bellator 269



Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон — победа Емельяненко нокаутом в первом раунде

Виталий Минаков — Саид Соума — победа Соумы техническим нокаутом в третьем раунде

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла — победа Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — победа Токова раздельным решением судей

Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде

Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей

Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде

Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.

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