Внук Мохаммеда Али и сын Холифилда одержали досрочные победы

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али и сын легендарного боксёра Эвандера Холифилда, Эван, одержали победы нокаутом.
Соперником Нико был соотечественник Джеймс Уэстли. Незадолго до конца второго раунда Али Уолш отправил оппонента в нокдаун, а на старте следующей трёхминутки поединок был остановлен. Внук Мухаммеда Али одержал вторую досрочную победу в двух поединках.
Эван встречался с Чарльзом Стэнфордом. Сын Холифилда отправил соперника в нокаут уже во втором раунде: сначала Эван нанёс удар левым хуком, а затем пробил справа, в результате чего Стэнфорд рухнул на пол. Рефери остановил поединок всего через 30 секунд после начала второго раунда. Эта победа стала для сына знаменитого боксёра уже восьмой подряд на профессиональном ринге.
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