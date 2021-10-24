Усман Нурмагомедов: теперь ваша очередь, братья, не подведите

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о выступлении на турнире Bellator 269

«Сегодня был хороший вечер для нашей команды. Большое спасибо всем, кто болел и переживал. Теперь ваша очередь, братья, не подведите», — написал Нурмагомедов, отметив в сообщении страницы Ислама Махачева, Тагира Уланбекова, Забайры Тухугова, Имамшафи Алиева и Амру Магомедова.

Фото можно посмотреть на странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».

На Bellator 269 Усман одержал победу в бою с финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.