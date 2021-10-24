Усман Нурмагомедов: теперь ваша очередь, братья, не подведите

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о выступлении на турнире Bellator 269
«Сегодня был хороший вечер для нашей команды. Большое спасибо всем, кто болел и переживал. Теперь ваша очередь, братья, не подведите», — написал Нурмагомедов, отметив в сообщении страницы Ислама Махачева, Тагира Уланбекова, Забайры Тухугова, Имамшафи Алиева и Амру Магомедова.
Фото можно посмотреть на странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».
На Bellator 269 Усман одержал победу в бою с финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.
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