Губерниев: Фёдор Емельяненко – былинный герой, для сердца русского!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу знаменитого российского бойца Фёдора Емельяненко, которую он одержал на турнире Bellator 269 в бою с американцем Тимоти Джонсоном.
«Фёдор — парень возрастной, возможно, лучшие бои остались позади, и ему нужно было быстро побеждать Джонсона. С этим он прекрасно справился, просто блестяще. Я очень рад его победе. Чувствую, что он не закончит, что будет ещё один бой. Также по ходу всего чувствовалось, что Емельяненко легче и более универсален, чем Тимоти.
Хабиб Нурмагомедов или Фёдор Емельяненко? Тут так же, как и в вопросе, кто лучше играл в хоккей: Гретцки или Лемьё? Оба хороши по-своему. Фёдор — былинный герой, для сердца русского! А Хабиб — кавказский богатырь. Повторюсь, они оба хороши, и пусть на небосклоне будут оба. Но нужно отдать должное Фёдору, что он приветствовал ринг-гёрлз. Это уже прекрасно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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