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«Гордость страны». Познер оценил победу Ф. Емельяненко в бою с Джонсоном

«Гордость страны». Познер оценил победу Ф. Емельяненко в бою с Джонсоном
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер поделился мыслями о победе прославленного российского бойца Фёдора Емельяненко, одержанной им в поединке с представителем США Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Фёдор Емельяненко является великим спортсменом. Вчера мы в октагоне увидели, что он в своём возрасте всё ещё может быть хорош. Я рад, что Фёдор продолжает свою карьеру. Нужно ли заканчивать? Фёдор должен сам принять решение об этом. Судя по всему, у него ещё много сил. Я поздравляю его, он настоящий боец и гордость страны», — приводит слова Познера «Матч ТВ».

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