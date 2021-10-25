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Ислам Махачев рассказал, какого звёздного бойца считает проектом UFC

Ислам Махачев рассказал, какого звёздного бойца считает проектом UFC
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Известный боец Ислам Махачев прокомментировал тот факт, что некоторые называют его «новым проектом UFC» после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова.

«Бывает такое, что кто-то дерётся пару боёв и уже в топ-5, а у меня победная серия из восьми боёв — и я только закрепился в топ-10. Кто разбирается в ММА, понимает, что это не так. Если бы меня старались вести, я бы давно был в топ-3. Восемь побед подряд — у кого есть больше? Только у Чарльза Оливейры. А есть такие, как Чендлер — вот это 100% могу сказать, что проект UFC. Выиграл один бой — и ему сразу же дали бой за пояс. А у меня восемь побед, и пока о титульном бое… Дана Уайт где-то говорил в каком-то интервью, что, может быть, я подерусь за титул. Если после девятой победы подряд мне дадут бой за титул, разбирающиеся люди поймут, что меня не просто так подвели к этому — я заслужил «титульник» своими победами», — цитируют Махачева «Известия».

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