Ислам Махачев рассказал, какого звёздного бойца считает проектом UFC

Известный боец Ислам Махачев прокомментировал тот факт, что некоторые называют его «новым проектом UFC» после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова.
«Бывает такое, что кто-то дерётся пару боёв и уже в топ-5, а у меня победная серия из восьми боёв — и я только закрепился в топ-10. Кто разбирается в ММА, понимает, что это не так. Если бы меня старались вести, я бы давно был в топ-3. Восемь побед подряд — у кого есть больше? Только у Чарльза Оливейры. А есть такие, как Чендлер — вот это 100% могу сказать, что проект UFC. Выиграл один бой — и ему сразу же дали бой за пояс. А у меня восемь побед, и пока о титульном бое… Дана Уайт где-то говорил в каком-то интервью, что, может быть, я подерусь за титул. Если после девятой победы подряд мне дадут бой за титул, разбирающиеся люди поймут, что меня не просто так подвели к этому — я заслужил «титульник» своими победами», — цитируют Махачева «Известия».
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