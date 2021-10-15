«Чимаев пожалел о своих словах». Махачев — о конфликте с Борзом, шутке Хабиба и Тактарове

Буквально две недели остаётся до крупного турнира по смешанным единоборствам UFC 269, который пройдёт в Абу-Даби. Кроме титульного поединка Петра Яна с Кори Сэндхагеном, внимание россиян будет приковано и к ряду других схваток с участием отечественных бойцов. В одной из них выступит Ислам Махачев. Ему будет противостоять Дэн Хукер.

Незадолго до этого поединка мы пообщались с Исламом. Ближайший друг Хабиба Нурмагомедова и, по мнению многих, его преемник в лёгком весе рассказал нам о недавней шутке своего товарища в адрес Конора Макгрегора, порассуждал о Хамзате Чимаеве, дал прогноз на битву Маги Исмаилова и Владимира Минеева, а также поведал о давнем поединке с Забитом Магомедшариповым.

— Ислам, как самочувствие? Как подготовка к бою?

— Всё хорошо, готовимся. Сейчас вот отдыхал, спал, поставил будильник специально для интервью. Только что проснулся.

— Я так понимаю, заключительную часть тренировочного лагеря ты проводишь уже в ОАЭ?

— Да, уже здесь мы. Прилетели 8-го числа. Акклиматизация и так далее. Здесь уже последняя часть тренировочного лагеря, весогонка.

— В этой связи вопрос. Хабиб Нурмагомедов и все члены вашей команды зачастую посещают турниры своих друзей. Ты, очевидно, 23 октября не попадешь на поединок Усмана Нурмагомедова и Гаджи Рабаданова. А что насчёт Хабиба? Он на время оставит ваш лагерь?

— Да, Хабиб. Он поедет и на турнир в Сочи, и на Eagle FC, потом в Москву. И после московского турнира он вернётся, на решающие дни весогонки он будет уже здесь.

— Что скажешь о сопернике. Доволен, что дос Аньоса удалось заменить Хукером?

— Не сказать, что расстроился. Очень доволен, что нашли соперника, потому что сейчас опять пришлось бы переносить бой на другую дату, такая возня. Потом перенесли бы на декабрь, не было бы времени отдохнуть, снова нужно было бы готовиться. Неудобно получалось бы. А так кого-то нашли.

— По поводу дос Аньоса. Уже столько раз откладывался этот бой. Вообще есть ещё желание с ним встретиться или эта тема закрыта?

— Если смотреть с точки зрения того, что мне даёт этот поединок в титульной гонке, дос Аньос мне не особо интересен. Хукер идёт шестым в рейтинге, а Рафаэль седьмой или восьмой. Если я сейчас выиграю бой с шестым номером, то смысла не будет. Но если дос Аньос будет побеждать, то подерусь с ним с радостью. Я уже почти третий полноценный лагерь готовился к нему. Думаю, если он будет побеждать, можно будет встретиться.

— После того как Рафаэль снялся, ты написал в «Твиттере», что не веришь в его травму. Это было эмоциональное заявление или ты действительно веришь, что он снялся по иным причинам?

— После я пожелал ему здоровья. Просто он уже второй раз делает то же самое, когда речь идёт о поединке в Абу-Даби. Мне говорили, что он просто не хочет драться в Абу-Даби, лететь сюда. Даже когда этот бой назначали, он просил у UFC, чтобы нам дали пять раундов. Не знаю, как нам могут дать пять раундов, если на этом турнире есть два титульных боя. Может, он просто не хочет. Мне кажется, он не хочет драться именно в Абу-Даби. Почему он хочет драться пять раундов? Наверное, надежда у него, что я могу устать в четвёртом-пятом раундах. Ну если он травмирован, скорейшего ему выздоровления.

— Кстати, сам дос Аньос резко отреагировал на твои слова, может, ты их встречал. Как считаешь, он перешёл некую черту?

— Такого, чтобы задеть мою честь, моё достоинство, не было. Не думаю, что он перешёл черту. Бывают бойцы, которые действительно это делают.

— По поводу резких заявлений, Дэн Хукер недавно также решил вас поддеть и сказал, что для кого-то Ислам Махачев «загадка, а для него очередное тело». Что можете ответить на такие заявления?

— Я думаю, это желание просто заработать деньги. Ему без разницы проиграет он или победит. Он согласился на бой за месяц до турнира. Он понимает, что он шестой номер, я пятый. Если он проиграет, он может и остаться шестым номером. Я уже давно говорил, что в топ-10 такие ребята, которые могут подраться с другими ребятами из топ-10, чтобы не вылететь никуда. Если у тебя заканчивается контракт и при этом ты в топ-10, ты автоматически получаешь хорошее новое соглашение. Так что я думаю Хукер просто хитрит. Он сейчас попросил больше денег, для него это чистый заработок. Многие бойцы так и делают, они не преследуют чемпионских амбиций, просто хотят побольше денег.

— Ислам, ещё хотел спросить о Тони Фергюсоне. Говорят, ему предлагали бой с тобой, и после этого он внезапно пропал, до него невозможно достучаться. Что-то слышал об этом?

— Да, я слышал. Мне сказали, что Тони дал предварительное согласие, но после вообще перестал выходить на связь. До него не могли дозвониться, дописаться.

— С учётом его серии поражений, у тебя есть желание с ним встретиться? Есть ли смысл?

— Какой-то смысл есть. Интерес, наверное. Больше, чем смысл, есть спортивный интерес. Большая история.

Фото: Mike Roach/Getty Images

— Ислам, наверняка в вашей команде уже обратили внимание на тот резонанс, который вызвала в обществе шутка Хабиба о Макгрегоре. Многие её не поняли и восприняли как оскорбление. Обсуждали ли вы эту ситуацию и что этой шуткой хотел сказать сам Хабиб?

— Это никак не обсуждалось в команде. Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает её по-своему. Каждый разворачивает, как хочет. Кому-то хочется, чтобы её восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто, чтобы подколоть Макгрегора.

— Видел ли реакцию Олега Тактарова?

— По поводу слов Тактарова… Мне только что прислали ссылку, что он вообще так не говорил, что его слова перевернули. Вообще он славится своими высказываниями.

— Что вообще скажешь обо всей этой ситуации со скандалом в метро? Твоё отношение ко всему случившемуся?

— Я осуждаю этих ребят. Втроём. Я не знаю всех деталей, но так не стоило делать.

— Хабиб Нурмагомедов — один из самых медийных спортсменов страны, и, наверное, у него уже выработался иммунитет к хейту. Но всё-таки — влияют на него недавние неприятные ситуации, как было с высказываниями об Афганистане или, к примеру, с шуткой о Макгрегоре? Или он уже не обращает внимания?

— Если так на всё обращать внимание… Каждый день в каком-то посте что-то находят, даже в «Инстаграме». Какую-то зацепку, чтобы докопаться. Если на это обращать внимание, можно всё время ходить с угрюмым лицом и вообще не радоваться жизни. Не думаю, что Хабиб обращает на всё это внимание. Даже момент с шуткой о Макгрегоре. Хабиб это вообще никак не комментировал. Потому что мы поняли, что он имел в виду.

— Хотел узнать у тебя об ещё одном конфликте, который не так давно сотрясал всю прессу. Интернет-батл с Чимаевым и командой Хабиба закончился так же резко, как и начался. Как решился этот вопрос? Вообще я заметил, что после того инцидента Хамзат заметно стих и перестал быть активным в «Инстаграме». Как считаешь, может, ему поступили советы от главы Чечни или других влиятельных людей? Как закрыли эту тему?

— Честно, не знаю. Когда видел Хамзата — мы в Лас-Вегасе вместе тренировались — то не думал, что будут какие-то высказывания в адрес нашей команды. Может, просто одумался, может, были поспешные высказывания. После этого я тоже заметил, что он как-то пропал. Я думаю, он и сам пожалел о своих словах, потому что многие его осудили. Когда мы встречались, Чимаев был другим человеком.

— Ещё один вопрос относительно Хабиба. На одной из пресс-конференций он пошутил, что ты портишь команду, он тогда не дал тебе ответить. Может, сейчас оспоришь этот тезис?

— Он сказал так, как будто я не тренируюсь и порчу команду, что куда-то ребят забираю, но нет ничего такого. Мне назначили бой, за два месяца до поединка у меня нет никаких отмазок, я постоянно тренируюсь. Я отбрасываю в сторонку все другие виды спорта, которыми занимаюсь, ведь это может привести к какой-то травме. За два месяца до боя было бы глупо кататься на мотоцикле или на лошадях. Так что за два месяца до боя я никого не порчу, никого никуда не зову. Он просто пошутил тогда.

— Вернёмся к делам UFC. В вашем весе достаточно интересная ситуация. Грядёт титульный бой. Что скажешь о поединке Оливейра – Порье и кого видишь фаворитом схватки?

— Я не хочу списывать Оливейру. Это очень опасный парень, он финишировал столько парней, кажется, у него более 15 досрочных побед. Порье не такой хороший грэпплер, чтобы защищаться от всех этих болевых и удушающих. У Оливейры большие шансы выиграть, но я почему-то больше шансов даю Порье. 60 на 40 в пользу Дастина.

Фото: Getty Images

— Недавно по поводу твоего потенциального поединка с Оливейрой высказывался тренер Сириля Гана. Он признался, что является твоим фанатом, но был немного удивлён тем, что Мойзес провел против тебя тейкдаун, и сказал, что сейчас ты Оливейру победить не сможешь, что на это нужно ещё год-два. Что скажешь по этому поводу?

— С этим тейкдауном как-то… Я вообще расслабился. Когда Мойзес брал мою ногу и пытался повалить, я видел, что его навыков борьбы недостаточно. Я вообще расслабился, когда он пытался меня повалить, можно сказать, отдыхал. И вдруг он резко так соединил руки, обе ноги взял, соединил, и я понял, что доигрался. Но я быстро сконтрил, встал на ноги. В какой-то момент я даже был в опасном положении, пропустил его за спину. Но это тоже урок для меня. Надо быть сфокусированным всегда.

— Что скажешь о Коноре? У него ещё есть шанс реанимировать карьеру? Если смотреть на вещи реально, то не похоже, что он готов бить топов, а в роли гейткипера его представить сложно. Что с ним будет дальше?

— Ну, видя, как он живёт, глядя на его образ жизни, не думаю, что он сможет конкурировать с топ-бойцами. Он проводит больше времени на своих вечеринках, чем в зале, выпивает. С такой серьёзной травмой нужно серьёзно отнестись к своей реабилитации, питанию, чтобы быстрее вернуться в форму. Но всплывают фотографии, и не видно, что он так озабочен этим вопросом.

— Хочу задать пару вопросов о больших поединках. На одном турнире с тобой выступит Пётр Ян, в соперниках у него будет Кори Сэндхаген. Твой прогноз на эту встречу, и как сильно на Петре может сказаться смена соперника?

— Я бы сказал, что Яну без разницы с кем драться. Он такой боец, что у него есть свой стиль, и он этого стиля придерживается. Со всеми бойцами он делает всё то же самое. Честно, я бы сказал, что Кори не менее опасен, чем Стерлинг. Навыков в стойке у него точно больше. Думаю, бой пройдёт в стойке. Сэндхаген разнообразный. Думаю, будет конкурентный бой, но Пётр в какой-то момент его просто передавит. Будет перестрелка, а потом Пётр своим натиском и прессингом возьмёт своё.

— У тебя с Яном немного похожая история. Против тебя постоянно снимается дос Аньос. У него та же ситуация со Стерлингом. Как считаешь, Стерлинг по каким-то одним ему известным причинам затягивает реванш, или всё дело в травме? К примеру, Диллашоу говорит, что Алджэмейн просто всеми правдами и неправдами хочет как можно дольше пробыть в статусе чемпиона.

— Знаете, у него такое положение, все его считают ненастоящим чемпионом. Не думаю, что ему самому комфортно в этих условиях. Даже его команда понимает, как он заработал этот пояс. Думаю, он хочет как можно скорее или доказать своё, или отдать этот пояс. Моё мнение – у него была серьёзная травма, и он пытался восстановиться. Когда тренируешься с травмой, не можешь набрать достаточную форму. Когда ты не можешь спарринговать на 100%, то не можешь быть уверенным в бою. Если ты даже в зале не мог выкладываться, то в бою тем более не сможешь. Из-за этого у него появились сомнения.

— Чисто гипотетически, окажись ты в ситуации Стерлинга, как бы ты поступил? Ставил бы ли ты свою фотографию с поясом или что-то в этом роде?

— Честно, я бы в такой ситуации как можно скорее хотел бы провести поединок.

Фото: РИА Новости

— Ну и о российском ММА. В предстоящие выходные нас ждёт бой Исмаилова и Минеева. Чего ожидаешь от встречи и можешь ли назвать победителя?

— Будет конкурентный интересный бой. Видел подготовку Исмаилова. Он в Махачкале готовился. Привлекал разных тренеров и спарринг-партнёров. Серьёзно отнёсся к подготовке. Минеев не знаю, не видел, как готовился. Как понял, Исмаилов в лучшей форме для своего возраста. Думаю, шансов больше у Магомеда. Он может и в стойке. Он комфортно себя чувствует и в борьбе, и в стойке. Если он умно подерётся, не будет тратить силы впустую и не станет поддаваться эмоциям, он сможет выиграть каждый раунд.

— Многие считают, что Исмаилова хватает буквально на пару раундов.

— Это неправда. В прошлом бою, когда Магомед его повалил, он задал сильный темп. Такое ощущение, что канвас хотел сломать. Все силы оставил в этом добивании. Из-за этого у него дальше всё так тяжело пошло.

— Вообще, что скажешь о развитии российского ММА в последние годы? Сейчас смотрю, и мне кажется, что оно уже не такое конкурентное по сравнению с временами, когда в России выступал ты. Так ли это и почему так происходит? Может быть это случилось из-за обилия фрик-поединков?

— Не сказать, что ММА в России сейчас развивается такими же темпами, что прежде. Но всё равно, все больше организаций открывается. У нас в России слишком много бойцов, высокая конкуренция и очень тяжело пробиться. Многие бойцы, видя, как уже тяжело выдают контракты в UFC потеряли мотивацию и топчутся на месте.

— Кстати, по поводу твоей карьеры в России. Не так давно я писал о твоём поединке с Забитом Магомедшариповым, кажется, в Ингушетии. Можешь подробно рассказать о той встрече?

— Это любительский турнир был. Это было не ММА, а профессиональное боевое самбо. Мы там выступали командой, в первом же бою травмировался. Меня забрали в больницу, у меня был разрыв связок локтевого сустава. Мне руку привязали, чтобы я её не разгибал, поставили какой-то компресс. Приехал на турнир обратно, а меня вызывают. Только зашёл, а меня сразу вызвали. Я должен был подраться с парнем из Чечни. Тоже профессиональный боец. Саид Хамзат зовут. Кто-то сказал, что у меня травма, чтобы меня сняли. А тренер сказал мне снимать повязку и готовиться к поединку. Сказал «иди локтем бей», «иди плечом бей». Саид подошёл ко мне и говорит: «я вижу тебя тренер заставляет, давай я тебе отдам бой». Я говорю: «как ты мне отдашь, если выиграю, ещё столько боёв у меня будет. Подерёмся, посмотрим». С ним был спорный поединок. Я его повалил, вышел на болевой, потом он меня также перевёл и внизу контролировал. За то, что я вышел на болевой и контролировал его мне дали победу. И с Забитом также получилось. Сначала он провёл тейкдаун, потом я провёл тейкдаун и зашёл на болевой. И из-за этого такой спорный бой. На следующий день рука уже была более-менее. Получилось увереннее подраться.