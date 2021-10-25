«Вся Россия за Петра Яна» — в Екатеринбурге появились огромные баннеры в поддержку бойца

В Екатеринбурге появились огромные баннеры в поддержку бойца UFC Петра Яна. Их можно увидеть на кольцовской трассе у заезда в «Сима-Ленд».
В ближайшие выходные боец уральского клуба «Архангел Михаил» проведёт поединок за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой состоится в Абу-Даби 30 октября, а его соперником станет третий номер рейтинга легчайшего дивизиона Кори Сэндхаген.
Изначально Пётр Ян должен был провести реванш с действующим чемпионом UFC Алджэмэйном Стерлингом, но он отказался от боя из-за проблем с шеей. Первый бой Яна и Стерлинга прошёл в марте 2021 года. Пётр выигрывал бой, но в одном из эпизодов нанёс неумышленный запрещенный удар коленом в голову, когда соперник касался настила тремя точками. В результате Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал чемпионом.
Фанаты, эксперты и бойцы со всего мира долго обсуждали вопрос, мог ли Стерлинг продолжить бой или нет, а в России американца назвали «актёром» и «оскароносцем» за поведение в клетке и социальных сетях.
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