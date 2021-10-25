ACA 131 в Москве пройдёт со зрителями в COVID-free формате

Бойцовский вечер ACA 131 в Москве, запланированный на 5 ноября, пройдёт со зрителями в COVID-free формате. На турнир в «Баскет-холле» будет допущено 800 зрителей, которые смогут предъявить действительный QR-код.
«Мы согласовали с Роспотребнадзором допуск зрителей на ACA 131, который пройдет в формате COVID-free. Билеты в ограниченном количестве скоро поступят в продажу на нашем сайте. Посещение турнира будет возможно при предъявлении на входе действующего QR-кода, оформленного в соответствии с указом мэра Москвы или при наличии отрицательного ПЦР-теста. С начала пандемии мы ответственно соблюдаем протокол безопасности ACA. Мы принимаем во внимание нестабильную эпидемиологическую обстановку в столице и хотим обеспечить безопасность зрителей и участников. Берегите себя и своё здоровье!» — рассказал президент ACA Алексей Яценко.
Турнир возглавят сразу два чемпионских боя. Действующий чемпион ACA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов будет защищать пояс от бразильца Хакрана Диаса в главном поединке турнира. В со-главном бою турнира чемпион ACA в полулёгком весе Магомедрасул Хасбулаев проведёт защиту пояса в бою с Рамазаном Кишевым.
Также настоящее уральское дерби ожидает болельщиков в супер-бою турнира. Один из популярных российских бойцов «Уральский Халк» Иван Штырков проведёт бой с Артуром Астаховым, входящим в пятёрку сильнейших полутяжеловесов АСА.
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