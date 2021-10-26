«Фёдор — настоящее чудо света». Даниэль Кормье объяснил своё высказывание про Емельяненко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил своё критическое высказывание про Фёдора Емельяненко. Напомним, Кормье недавно заявил, что в 2009-2011 годах Емельяненко был бы средним бойцом UFC.



«Так, ребята, нужно кое-что объяснить. Я очень люблю Фёдора. Давайте не придумывать того, что я не говорил. В моём заявлении были конкретные сроки — с 2009 по, примерно, 2012 год. Именно тогда, как мне кажется, Емельяненко уже не мог бы стать доминирующим бойцом UFC.



Не понимаю, почему это взволновало так много людей. Фёдор тогда уже не был столь эффективен, это доказанный факт. Но я люблю Емельяненко. Болею за него каждый раз, когда он выходит в октагон. Фёдор — настоящее чудо света. Такие люди появляются нечасто», — цитирует Кормье MMA News.

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