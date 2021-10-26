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Жена Фьюри рассказала, сколько ещё будет боксировать Тайсон

Жена Фьюри рассказала, сколько ещё будет боксировать Тайсон
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Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказала о планах британского боксёра.

«Думаю, что ещё несколько лет Тайсон отбоксирует. Сейчас ему 33 и он сможет драться до 35. Владимиру Кличко было около 40, когда он закончил? Да, но знаете, многие продолжают боксировать до тех пор, пока не проиграют. Я бы не хотела такой судьбы для мужа — всегда появляется парень моложе и свежее, поэтому твоё поражение становится неизбежным.

Так что да, думаю, ещё два или три года, а уже потом Тайсон повесит перчатки на гвоздь», — цитирует Пэрис TalkSPORT.

Напомним, Тайсон Фьюри 10 октября одержал победу над боксёром из США, бывшим чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился в 11-м раунде.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка. Он одержал 31 победу, из которых 22 — нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

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