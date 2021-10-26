Жена Фьюри рассказала, сколько ещё будет боксировать Тайсон

Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказала о планах британского боксёра.
«Думаю, что ещё несколько лет Тайсон отбоксирует. Сейчас ему 33 и он сможет драться до 35. Владимиру Кличко было около 40, когда он закончил? Да, но знаете, многие продолжают боксировать до тех пор, пока не проиграют. Я бы не хотела такой судьбы для мужа — всегда появляется парень моложе и свежее, поэтому твоё поражение становится неизбежным.
Так что да, думаю, ещё два или три года, а уже потом Тайсон повесит перчатки на гвоздь», — цитирует Пэрис TalkSPORT.
Напомним, Тайсон Фьюри 10 октября одержал победу над боксёром из США, бывшим чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился в 11-м раунде.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка. Он одержал 31 победу, из которых 22 — нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
- 26 октября 2021
-
18:48
-
18:36
-
16:45
-
16:15
-
15:55
-
14:49
-
13:54
-
13:35
-
12:36
-
11:45
-
10:36
-
09:56
-
00:30
-
00:16
- 25 октября 2021
-
23:29
-
23:22
-
23:21
-
22:42
-
21:44
-
21:40
-
20:50
-
19:51
-
18:47
-
17:51
-
16:50
-
16:06
-
15:30
-
15:10
-
14:48
-
14:20
-
13:16
-
12:15
-
11:17
-
10:31
-
09:56