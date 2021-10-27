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Ислам Махачев: Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC

Ислам Махачев: Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC
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Российский боец UFC Ислам Махачев считает, что его соотечественники Магомед Исмаилов и Владимир Минеев смогли бы выступать на уровне топ-15 в UFC.

«Конечно, Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC. В России валом ребят, которые потянули бы топ-15, и они не хуже любого бойца UFC. Они в хорошем темпе дрались», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, Минеев и Исмаилов встречались уже во второй раз на турнире AMC Fight Nights 105. Бой завершился победой Владимира Минеева. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и один завершил вничью.

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