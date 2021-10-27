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Энтони Джошуа рассказал о своей главной ошибке в поединке с Александром Усиком

Энтони Джошуа рассказал о своей главной ошибке в поединке с Александром Усиком
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал о своей ошибке в поединке с украинским боксёром Александром Усиком.

«Самым очевидным в первом бою было выйти на ринг и использовать свои природные способности. Но спустя некоторое время я решил что хочу отказаться от того, что я могу делать другие вещи, и улучшить определенные области, в которых я был слабее. Это нельзя назвать потерянным временем, я смог узнать важные вещи, включая важность джеба, финтов, разницу между атакой и контратакой. Я раскрыл себя в боксёрской науке.

Но бой с Усиком показал, что поединки создают стили, а я выбрал в этом бою неправильный стиль. Нельзя сказать, что в следующий раз я пойду на Усика и буду драться, как сумасшедший, но у меня есть сильные стороны, которые доставят ему и многим другим много проблем. У меня есть только один план на реванш — война. Я выйду на ринг и сделаю этому парню очень больно», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

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