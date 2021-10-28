Узбекского боксёра отправили в тяжелейший нокаут на ЧМ-2021
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Красивым нокаутом завершился поединок бельгийского боксёра Виктора Скелстраете с узбекским оппонентом Шохжахоном Абдуллаевым на ЧМ-2021, проходящем в Сербии. Соперники встретились на стадии 1/32 финала турнира в весовой категории до 86 килограммов.
Нокаут произошёл в самой концовке второго раунда. Абдуллаев старался прессинговать соперника, но постоянно получал от него удары на отходах. В одном из эпизодов бельгиец сумел провести быструю серию, после чего нокаутировал Шохшахона мощнейшим попаданием с правой. Удар пришёл точно в челюсть узбекского спортсмена, оказавшегося в глубоком нокауте.
Права на видео принадлежат Международной ассоциации бокса (AIBA). Посмотреть ролик можно на официальной странице AIBA в «Твиттере».
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