Узбекского боксёра отправили в тяжелейший нокаут на ЧМ-2021

Красивым нокаутом завершился поединок бельгийского боксёра Виктора Скелстраете с узбекским оппонентом Шохжахоном Абдуллаевым на ЧМ-2021, проходящем в Сербии. Соперники встретились на стадии 1/32 финала турнира в весовой категории до 86 килограммов.



Нокаут произошёл в самой концовке второго раунда. Абдуллаев старался прессинговать соперника, но постоянно получал от него удары на отходах. В одном из эпизодов бельгиец сумел провести быструю серию, после чего нокаутировал Шохшахона мощнейшим попаданием с правой. Удар пришёл точно в челюсть узбекского спортсмена, оказавшегося в глубоком нокауте.

Права на видео принадлежат Международной ассоциации бокса (AIBA). Посмотреть ролик можно на официальной странице AIBA в «Твиттере».