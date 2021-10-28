Купер нокаутировал Магомедкеримова в 3-м раунде и стал чемпионом PFL в полусреднем весе

В Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся со-главный поединок PFL с участием россиянина Магомеда Магомедкеримова и американца Рэя Купера.

В третьем раунде Купер нокаутировал россиянина и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

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Напомним, бойцы уже встречались в декабре 2018 года на турнире PFL, и тогда победа удушающим приёмом во 2-м раунде досталась бойцу из России.

Ранее состоялся поединок лёгкой весовой категории, в котором сошлись 31-летний россиянин Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, и 34-летний представитель США Крис Уэйд. Победу единогласным решением судей одержал Хайбулаев – 50:45. Кроме того, на турнире сошлись 34-летний российский экс-боец UFC Омари Ахмедов и 26-летний представитель США Джордан Янг. Бой был завершён победой нокаутом в исполнении американца Янга в третьем раунде поединка. В другом бою представитель Таджикистана Лоик Раджабов уступил в титульном бою лёгкого веса турнира PFL бразильцу Раушу Манфио, а бразилец Антонио Карлос Джуниор выиграл в титульном поединке PFL 10 в полутяжёлом весе.