Блахович рассказал о плане на бой с Тейшейрой

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Ян Блахович поделился своим планом на поединок с Гловером Тейшейрой, который состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.



«Думаю, его план на бой будет в том, чтобы перевести меня в партер и финишировать на земле. Моя же цель будет заключаться в том, чтобы оставаться на ногах и драться с ним в стойке. Но стоит не забывать, что я разносторонний боец, и знаю, как использовать джиу-джитсу с борьбой.



Если он сможет провести тейкдаун, то я не буду переживать, потому что я способен найти способ, как подняться обратно, провести сабмишен или пережить в партере до конца раунда. Сейчас я представляю себе два варианта завершения боя. Это либо нокаут во втором раунде, либо, если он переживёт второй отрезок, то я нокаутирую его в четвёртом раунде», — цитирует Блаховича BJPenn.