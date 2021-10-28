Диана Авсарагова дала прогноз на бой Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мнением о победителе поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и китайским спортсменом Ли Джинлиангом на турнире UFC 267.
«Хамзат в данном бою безусловный фаворит. Отличная борьба, тяжёлый удар, хорошая выносливость сыграют свою роль в бою с неуступчивым китайцем, и Хамзат финиширует его в третьем раунде техническим нокаутом», — приводит слова Авсараговой Sport24.
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Джинлианг за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.
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