Александр Емельяненко показал фотографии с братом Фёдором на Эльбрусе

Известный боец ММА Александр Емельяненко показал ретро-фотографии с братом Фёдором Емельяненко, сделанные на Эльбрусе. Братья Емельяненко вместе со своими тренерами Александром Мичковым и Владимиром Вороновым на фото позируют, находясь среди снега без верхней одежды.
«Было время. Эльбрус», — написал Александр Емельяненко в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко-младшего 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Фёдор несколько дней назад нокаутировал Тимоти Джонсона. Всего в смешанных единоборствах Последний Император провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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