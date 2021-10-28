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Александр Емельяненко показал фотографии с братом Фёдором на Эльбрусе

Александр Емельяненко показал фотографии с братом Фёдором на Эльбрусе
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Известный боец ММА Александр Емельяненко показал ретро-фотографии с братом Фёдором Емельяненко, сделанные на Эльбрусе. Братья Емельяненко вместе со своими тренерами Александром Мичковым и Владимиром Вороновым на фото позируют, находясь среди снега без верхней одежды.

«Было время. Эльбрус», — написал Александр Емельяненко в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко-младшего 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Фёдор несколько дней назад нокаутировал Тимоти Джонсона. Всего в смешанных единоборствах Последний Император провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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