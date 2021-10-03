Горе в семье. Старшие и младшие братья — кто успешнее в ММА?

Если Валентина Шевченко проводит одну успешную защиту титула за другой и неизбежно движется к трилогии с Амандой Нуньес, то дела у её сестры Антонины обстоят не лучшим образом. Накануне на турнире UFC Пантера была нокаутирована во втором раунде. «Чемпионат» предлагает посмотреть, у кого из звёздных братьев-сестёр в бойцовском мире получается себя лучше проявлять.

Антонина Шевченко – Валентина Шевченко

Валентина, которая младше сестры на три с половиной года, дебютировала в UFC в конце 2015 года. За шесть лет она проиграла одной сопернице – Аманде Нуньес (минимум один раз вердикт судей вышел спорным). Зато в наилегчайшей весовой категории Пуле нет равных. У 33-летней спортсменки рекорд 22-3 на данный момент и победная серия из 8 поединков. ММА-сообщество ждёт третьего поединка представительницы Киргизии против Нуньес. Шевченко дала понять, что готова, рискнёт ли бразильянка?

Антонина является двукратной чемпионкой мира по муай-тай, но до UFC добралась только в 2018 году через Претендентскую серию Даны Уайта. Тогда ей было 33 года. Хоть и появилась в промоушене гораздо позже сестры, зато уже нахватала 4 поражения (при 3 победах). Быть может, пришла пора заниматься тем, что на самом деле нравится? Антонина сдала экзамен на коммерческого пилота, именно в этом она видит свое призвание после окончания карьеры. Даже есть собственный самолет.

«Это не просто увлечение. Полёты я рассматриваю как свою будущую карьеру. Понимаю, что это долгий путь, но хочу заниматься этим в дальнейшем.

Свои часы я буду налетывать потихоньку, набирать рейтинг. А в дальнейшем, лет через пять-семь, у меня уже будет достаточный опыт, чтобы работать пилотом авиалиний», — цитирует Антонину Sport24.

Вероятнее всего, Антонина не будет такой успешной, как Валентина. Зато они стали первыми родными сестрами в мире, выступающими на самом высоком уровне в ММА. Кроме того, на UFC 255 дрались в один вечер. И обе победили.

Фёдор Емельяненко – Александр Емельяненко

Самамя известная братская пара в смешанных единоборствах на территории России. «Старший умный был детина…младший вовсе был дурак». Это про них. Если Фёдор считается одним из лучших бойцов в истории, то Александр уже забыл, каково это драться с профессионалами. Алкоголь, Михаил Кокляев, блогер Артём Тарасов, рэпер Джиган, реванш с алкоголем – вот его последние соперники за пару лет. Хотя многие эксперты в своё время отмечали талант младшего брата.

Последний Император стал настоящей легендой смешанных единоборств, чего только стоит его победная серия из 27 поединков в нулевых. Александр в октагоне добился не столь много, но интересные моменты были – например, победа над Сергеем Харитоновым.

В данный момент братья не общаются. Александр говорил, что хотел бы возобновить общение, но не так давно заявил, что не прочь выйти с Фёдором в клетку. Вряд ли старший брат оценит такие слова.

«Мне очень комфортно и спокойно живётся без него. Когда находишься рядом с Федором, то нужно что-то под его дудку делать. Сейчас я ни от кого не завишу. И никакие Федоры у меня поперек дороги не стоят.

Если бы была возможность, то я бы подрался с ним, и побил бы его. Здесь мы же выходим не на дуэль. Я в этом ничего такого не вижу. Но он откажется. Он не будет со мной драться потому что все понимает», – признался Емельяненко-младший в подкасте Hustle MMA.

Ник Диаз – Нейт Диаз

Тот случай, когда один брат достоин другого. Старший Ник основных успехов достиг в Strikeforce, где владел чемпионским титулом и проводил успешные защиты. Немного побыл и в UFC, где взял верх над Би Джей Пенном. Дрался за титул в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, но уступил по итогам пятираундового поединка. Схватка с Андерсоном Силвой не состоялась – у бразильца нашли допинг, у Диаза – наркотики. Классика для гангстера из Стоктона.

И вот неделю назад Ник вернулся в октагон спустя шесть лет. Конечно, смотрелся он тяжеловато, проиграл техническим нокаутом Робби Лоулеру в реванше (первый их поединок состоялся в далёком 2004 году), но продемонстрировал дух старой школы.

Нейт на пару лет помладше, потому основные успехи связаны именно с UFC. То и дело его схватки удостаивались звания «Лучший бой вечера», Болельщики любили его за бескомпромиссность и готовность всегда ввязаться в рубку, которая может отрицательным образом сказаться на результате. Он давал людям шоу, чего сейчас так мало в ММА. В 2012 году был близок к титулу чемпиона в лёгком весе, но проиграл Бенсону Хендерсону. Его дилогия с Конором Макгрегором стала культовой. Но общественность хочет трилогию, хоть в последнее время оба бойца не в лучшей форме (Диаз идёт на серии из двух поражений.

Нейт Диаз Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«Они оба отлично говорят, у них есть потрясающая история, отличная вражда. Им нужно побиться. Пришло время для третьего боя Макгрегора и Нейта Диаза», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Патрисиу Фрейре – Патрики Фрейре

А вот эти братья сделали себе имя в Bellator – втором по значимости мировом промоушене. Наибольших успехов добился 34-летний Патрисиу, который стал настоящей легендой лиги Скотта Кокера. Он владел поясами в лёгком и полулёгком весах, выигрывал Гран-при, неоднократно защищал титулы, бил Майкла Чендлера. Победная серия из 7 поединков прервалась в июле текущего года. Эй Джей Маки не только лишил Питбуля титула в полулёгком весе, но и выиграл финал Гран-при.

На этом фоне 35-летний Патрики выглядит не так впечатляюще. В сентябре 2014 года проиграл финал Гран-при, через пару лет дрался за вакантный титул в лёгком весе с Чендлером, но отлетел в нокаут уже в первом раунде. За Патрики отомстил брат. Затем были 5 побед подряд в Bellator и переход в японский промоушен RIZIN, где дошёл до финала Гран-при и уступил. В мае текущего года старший Фрейре вернулся в Bellator, правда, неудачно. Сейчас его рекорд составляет 23-10.

Энтони Петтис – Серхио Петтис

34-летний Энтони уже является легендой смешанных единоборстве (спасибо его коронному удару), хотя в пассиве и более 10 поражений. Он является последним чемпионом WEC в лёгком весе, когда победил Бенсона Хендерсона. Они снова встретились в титульном поединке через три года, но уже под эгидой UFC – результат тот же. Шоутайм провёл одну успешную защиту, прежде чем его карьера покатилась по наклонной. В 2021 году дебютировал в PFL: 2 поединка – 2 поражения. Но перед этим Энтони создал много красоты в октагоне. Редкие нарезки лучших моментов UFC обходятся без его участия.

Серхио, которому сейчас 28, провёл шесть лет в UFC, но нельзя сказать, что добился чего-то значительного – 9 побед и 5 поражений. Зато для титула в Bellator ему оказалось достаточно трёх поединков. В мае текущего года стал чемпионом легчайшего веса, победив единогласным решением Хуана Арчулета. Данная весовая категория не отличается высоким уровнем конкуренции, потому Петтис-младший здесь может разгуляться.