«Дрался с бомжами». Караханян раскритиковал Усмана Нурмагомедова за уровень соперников

Американский боец смешанных боевых искусств армянского происхождения Георгий Караханян дал комментарий по поводу 23-летнего Усмана Нурмагомедова.
«Боец хороший, но самое главное, он в рейтинге. Он дрался с бомжами и его поставили в рейтинг. Я говорил с президентом лиги, он говорит, что с ним никто не хочет драться. Но я на 100% согласен, что у него не было достойных соперников. У него все бои в Bellator..., ну я понимаю, что делают в лиге. Я давно в этом спорте. Предыдущий соперник тоже очень нехороший был», — сказал Караханян на YouTube-канале Вестник ММА».
Усман Нурмагомедов является двоюродным братом Хабиба. Он выиграл три из трёх поединков в промоушене Bellator. Всего в ММА на его счету 14 поединков, в которых одержано 14 побед, из них восемь были досрочными.
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