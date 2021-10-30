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«Было бы весело подраться с ним». Кормье ответил на вопрос о возможном бое с Емельяненко

«Было бы весело подраться с ним». Кормье ответил на вопрос о возможном бое с Емельяненко
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Известный американский боец Даниэль Кормье высказался по поводу российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко.

«Было бы весело подраться с ним. И мы могли это сделать в 2011 году в «Гран-при Strikeforce». Я же бился с Антонио Силвой после того, как он выиграл у Фёдора. Если бы тогда Федор победил Бигфута, то мы бы встретились в полуфинале, и это был бы весёлый бой. Моя мечта тогда сбылась бы, но этому не суждено было случиться. Я очень уважаю Федора. Я думаю, что он — настоящее чудо света. Он вытворяет невероятные вещи в 45 лет. То, что я высказал свое мнение, ни в коем случае не означает, что я не уважаю Фёдора. Этот мужик просто невероятен. Что есть, то есть», — приводит слова Кормье «Спорт-Экспресс».

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