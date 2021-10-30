Радмир Габдуллин: Пётр Ян сможет победить за счет прессинга, взвинчивая темп

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин дал прогноз на бой Петра Яна и Кори Сэндхагена.



«Впервые Петра Яна увидел в качестве рядового спортсмена на чемпионате и первенстве Сибирского ФО. Уже тогда он выделялся за счёт яркой техники, показывал высокий класс работы в ринге: тактически переигрывал оппонентов, демонстрировал бешеную скорость, выносливость, постоянно доминировал, агрессивно и хладнокровно действовал в опасных ситуациях. Поэтому в предстоящем бою ожидаю бессменную его наступательную тактику, огромный град ударов руками, ногами, коленями и, конечно, превосходные качества борца.



После дисквалификации Петр обдуманно и максимально сосредоточенно подойдёт к этому титульному бою. Уверен, он сделал определённые выводы, недоразумение сделало его сильнее и мотивированнее. Победить сможет, думаю, за счёт своей тактики и постоянного прессинга, периодически взвинчивая темп и делая ставку на скоростно-силовую работу», — приводит слова Радмира Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

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