Радмир Габдуллин: Пётр Ян сможет победить за счет прессинга, взвинчивая темп

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин дал прогноз на бой Петра Яна и Кори Сэндхагена.
«Впервые Петра Яна увидел в качестве рядового спортсмена на чемпионате и первенстве Сибирского ФО. Уже тогда он выделялся за счёт яркой техники, показывал высокий класс работы в ринге: тактически переигрывал оппонентов, демонстрировал бешеную скорость, выносливость, постоянно доминировал, агрессивно и хладнокровно действовал в опасных ситуациях. Поэтому в предстоящем бою ожидаю бессменную его наступательную тактику, огромный град ударов руками, ногами, коленями и, конечно, превосходные качества борца.
После дисквалификации Петр обдуманно и максимально сосредоточенно подойдёт к этому титульному бою. Уверен, он сделал определённые выводы, недоразумение сделало его сильнее и мотивированнее. Победить сможет, думаю, за счёт своей тактики и постоянного прессинга, периодически взвинчивая темп и делая ставку на скоростно-силовую работу», — приводит слова Радмира Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.
- 30 октября 2021
-
16:12
-
15:56
-
15:45
-
15:24
-
14:38
-
13:54
-
12:46
-
11:45
-
10:02
-
09:31
-
00:31
- 29 октября 2021
-
23:33
-
22:39
-
21:37
-
21:00
-
20:50
-
19:35
-
18:00
-
17:49
-
16:14
-
14:12
-
12:56
-
11:03
-
10:07
-
10:06
-
09:16
-
08:57
-
00:49
- 28 октября 2021
-
23:40
-
22:52
-
22:14
-
21:47
-
20:53
-
20:40
-
20:08