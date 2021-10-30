Тренер Пётра Яна: ударка Сэндхагена лучше, чем у Стерлинга

Кайрат Нурмаганбетов, тренер российского бойца UFC Пётра Яна, дал комментарий по поводу ближайшего оппонента своего подопечного американца Кори Сэндхагена.

«Я считаю, что ударка у него лучше, чем у Стерлинга. Все остальное тоже хорошо умеет: у сетки бороться, переводить, делать приемы. Я посмотрел все его бои за последние три года. Очень хорошо с разворота бьёт, на выходе может ударить.

Петр выступал в боксе, там в этих весах ребята часто с таким ростом встречаются. И мы нашли спарринг-партнеров 178-180 см, где-то в этом районе.

Например, Анатолий Моисеев, вроде бы он был даже претендентом на пояс Glory. Просто пойми, у нас нет такого, что мы из-за замены Стерлинга на Сэндхагена вообще все поменяли, мы и так по всем пунктам развивались», — приводит слова Нурмаганбетова «Матч ТВ»