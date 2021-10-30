«Хасбулла играет грязно». Ариэль Хельвани отреагировал на дуэль взглядов Хасбика и Ногейры

Известный журналист Ариэль Хельвани отреагировал на видео, опубликованное в «инстаграме» бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Антониу Родригу Ногейры, на котором бразильский боец встретился с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
Напомним, Хасбик прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Ислама Махачева в поединке с Дэном Хукером.
«Ребята, я ненавижу говорить такое, но думаю, что Хасбулла играет немного грязно», — написал в своём «твиттере» Хельвани.
Посмотреть видео со встречи и импровизированной дуэли взглядов Хасбика и Антониу Родригу Ногейры можно в «инстаграме» бразильского бойца.
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
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