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Хамзат Чимаев победил Ли Джинлианга удушающим приёмом в первом раунде на UFC 267

Хамзат Чимаев победил Ли Джинлианга удушающим приёмом в первом раунде на UFC 267
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267.

В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встречался с китайским спортсменом Ли Джинлиангом. Поединок завершился уже в первом раунде — Чимаев с первых секунд перевёл оппонента в партер, а в начале четвёртой минуты боя додушил соперника, после чего рефери остановил поединок.

Для Чимаева эта победа стала 10-й в смешанных единоборствах в 10 поединках. Ли Джинлианг потерпел седьмое поражение в 25 поединках.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

UFC 267. В четырёх боях Чимаев пропустил лишь 2 удара. Он гений?! LIVE UFC 267. В четырёх боях Чимаев пропустил лишь 2 удара. Он гений?! LIVE
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