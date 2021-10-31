Цзю: Пётр Ян доказал, что он лучший боец в своём весе. Отличный бой и отличная победа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу Петра Яна над Кори Сэндхагеном на UFC 267. Ян взял верх судейским решением и завоевал временный чемпионский пояс.



«Пётр доказал в этом бою всем, что он лучший боец в своем весе. Отличный бой и отличная победа. Его пояс доказывает, что его превосходство, у кого пояс, тот и безоговорочно сильнейший», — приводит слова Цзю РБК.



Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.