Цзю: Пётр Ян доказал, что он лучший боец в своём весе. Отличный бой и отличная победа
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу Петра Яна над Кори Сэндхагеном на UFC 267. Ян взял верх судейским решением и завоевал временный чемпионский пояс.
«Пётр доказал в этом бою всем, что он лучший боец в своем весе. Отличный бой и отличная победа. Его пояс доказывает, что его превосходство, у кого пояс, тот и безоговорочно сильнейший», — приводит слова Цзю РБК.
Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.
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