Пётр Ян: выложился в поединке с Сэндхагеном всего на 70 процентов

Российский боец ММА Пётр Ян поделился прокомментировал победу в поединке с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267. Ян победил единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC.
«В первых двух раундах я работал на 30% своих возможностей. Мы ему дали выиграть первый раунд. У меня было понимание, что я не буду доминировать в этот момент. Я его дёргал и контратаковал. Потом я начал прибавлять, но я чувствую, что всё равно выложился всего на 70%. В первых раундах я просто собирал информацию, смотрел, как он двигается и реагирует», — рассказал Пётр Ян в эфире программы MMA Hour.
Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.
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