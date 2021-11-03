Макгрегор выразил поддержку главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Сульшеру
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил пост в своём «твиттере», где выразил поддержку главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру. Не так давно Конор подчёркивал, что испытывает большое уважение к норвежскому специалисту, который в последнее время не раз подвергался критике за неудовлетворительные результаты команды в отдельных матчах.
«Да, Уле-бой», — подписал соответствующее фото Макгрегор.
Фотографию можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Твиттере».
Ранее Макгрегор высказался об исходе поединка между россиянином Исламом Махачевым и представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Победу в том поединке праздновал россиянин, за счёт проведения болевого приёма.
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