Гэтжи: Кормье всегда предвзят, когда говорит о Махачеве

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи высказался о своей перепалке с экс-чемпионом промоушена Даниэлем Кормье. Гэтжи поспорил с ветераном об Исламе Махачеве.



«Я просто не мог промолчать, когда увидел такую вопиющую предвзятость. У человека с микрофоном отношение ко всему должно быть нейтральным. Меня расстроило, что он первым упомянул моё имя. Если бы Махачев сказал обо мне первым, а он развил эту историю, то всё было бы иначе. В любом случае, мне всё равно. Я хотел поделиться тем, что увидел. Это его товарищи по залу, и он всегда предвзят, когда говорит о них. Но, раз он работает комментатором, он должен быть объективным профессионалом», — заявил Гэтжи в интервью BT Sport.



После победы в поединке с Дэном Хукером Махачев на вопрос Кормье заявил, что должен драться с Чарльзом Оливейрой за пояс.

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