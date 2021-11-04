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«Вы никогда не увидите меня таким». Хамзат Чимаев посмеялся над фото Колби Ковингтона

«Вы никогда не увидите меня таким». Хамзат Чимаев посмеялся над фото Колби Ковингтона
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Известный боец UFC Хамзат Чимаев посмеялся над претендентом на чемпионский пояс в полусреднем весе Колби Ковингтоном. Напомним, ранее Ковингтон оскорбительно высказался в адрес Чимаева, назвав его «никем».

«Вы никогда не увидите меня таким», — написал Чимаев в своём «твиттере», приложив фото избитого в поединке Ковингтона.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» Хамзата Чимаева.

Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. Для Чимаева эта победа стала 10-й в смешанных единоборствах в 10 поединках. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.

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