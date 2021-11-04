В Москве прошло взвешивание бойцов турнира ACA 131

В Москве прошло официальное взвешивание бойцов турнира ACA 131. Чемпион ACA в лёгком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов на 400 граммов перевесил претендента на титул, бразильца Хакрана Диаса. Весы под Абдулвахабовым показали 70,75 кг, Диас весит 70,35 кг.
В соглавном бою турнира за титул чемпиона ACA в полулёгком весе обладатель титула Магомедрасул Хасбулаев и претендент на титул Рамазан Кишев сделали практически равный вес. Хасбулаев — 66,25 кг, Кишев — 66,3 кг.
Участники супербоя — Уральский Халк Иван Штырков и Артур Астахов — также успешно уложились в весовой лимит. Иван показал на весах 93,35 кг, его оппонент оказался на 250 граммов легче.
Турнир ACA 131 состоится 5 ноября в Москве на арене «Баскет Холл Москва». Бойцовский вечер пройдёт в COVID-free формате: на него будут допущены 800 зрителей при предъявлении на входе действующего QR-кода. Трансляция турнира начнётся 5 ноября в 17.15 мск на сайте Аca-mma.com, основной кард покажет «Матч ТВ».
Полный кард ACA 131:
Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) — Хакран Диас (Бразилия)
Магомедрасул Хасбулаев (Россия) — Рамазан Кишев (Россия)
Иван Штырков (Россия) — Артур Астахов (Россия)
Дауд Шайхаев (Россия) — Самвел Варданян (Украина)
Амирхан Гулиев (Россия) — Василий Бабич (Россия)
Адам Богатырёв (Россия) — Джеронимо дос Сантос (Бразилия)
Азам Гафоров (Таджикистан) — Алан Гомеш (Россия)
Хусейн Шайхаев (Россия) — Павел Витрук (Россия)
Михаил Долгов (Россия) — Йован Зделар (Сербия)
Валтер Перейра (Бразилия) — Нашхо Галаев (Россия)
Мухамед Аушев (Россия) — Роман Гудочкин (Россия)
Мехди Байдулаев (Россия) — Кайона Батиста (Брализия)
Никита Чистяков (Россия) — Мухиддин Холов (Таджикистан).
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