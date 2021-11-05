Шлеменко дал прогноз на бои Усман — Ковингтон и Чендлер — Гэтжи

37-летний российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от турнира UFC 268, в главном бою которого за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.



«Бой Усман — Ковингтон показал, что Колби стилистически сложный оппонент для Камару. Мне кажется, в предстоящем бою Усман выиграет за счёт выносливости, хотя, может быть всякое. По шансам — 50 на 50. Ковингтон эмоциональный? Кажется, что больше говорят. Видел его в Америке — нормальный парень. Что касается возможного соперника Чимаева, то пусть дойдёт сначала, потом будет считать.



В бою Чендлер — Гэтжи болею за Чендлера. Знаю его лично, думаю, сможет обыграть Гэтжи за счёт скорости, опыта, той же борьбы. И Гэтжи, и Чендлер удобные соперники для Махачева, так как они больше ударного стиля. А вот Оливейра будет сложнее», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.