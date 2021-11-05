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Болельщики заподозрили, что поединок Абдул-Керима Эдилова носил договорной характер

Болельщики заподозрили, что поединок Абдул-Керима Эдилова носил договорной характер
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3 ноября в Грозном состоялся Международный турнир по профессиональному боксу «Время легенд». В одном из поединков принимал участие известный российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов.

У болельщиков остались неоднозначные впечатления от победы Эдилова — его соперник, представитель Ганы Ричард Ларти, упал в нокаут уже в первом раунде после крепкого удара Абудл-Керима в блок.

Права на видео принадлежат «Матч ТВ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Матч ТВ».

«Чего я не понимаю, так это того, что Эдилов с лёгкостью разносил своих предыдущих оппонентов. Почему они посчитали нужным заплатить Ларти за то, чтобы он нырнул?», — написал один из фанатов бокса в «Твиттере».

Другие болельщики отметили, что это уже не первый случай, когда Ларти отправляется в настолько странный нокаут — предыдущий эпизод произошёл в поединке с Даниэлем Дюбуа в 2019 году в рамках вечера бокса в Великобритании на стадионе «Уэмбли». Тогда Ларти в поединке за титул чемпиона по версии WBO Global в суперятяжёлом весе упал в подобный нокаут.

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