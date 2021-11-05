Болельщики усомнились в честности победы сына Рамзана Кадырова

3 ноября в Грозном состоялся Международный турнир по профессиональному боксу «Время легенд». В одном из выставочных поединков принимал участие Эли Кадыров — сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Эли одержал досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде.
Посмотреть видео боя можно на канале KavkazPress на YouTube.
У некоторых болельщиков победа Кадырова-младшего оставила неоднозначные впечатления. В комментариях к видео пишут, что Эли практически не защищался, поскольку соперник не выбрасывал в его сторону акцентированных ударов. Некоторые пользователи считают, что бой мог бы договорным. Также люди отмечают, что внешне Кадыров выглядит значительно крупнее своего оппонента.
«Так же проходит спарринг моего 7-летнего сына», «Сыновья Кадырова руки всегда опускают. А смысл защищать голову, когда по ней не бьют», «Батя хоть в курсе, что его сына подставляют так? Или сам подставляет? Или это такой тонкий спортивный юмор?» — одни из самых популярных комментариев к видео.
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